Власти Башкирии ужесточат требования к претендентам в депутаты

В Башкирии будет невозможно стать депутатом с криминальным прошлым

Башкирский парламент ужесточит требования к претендентам в депутаты, расширив перечень преступлений, при судимости за которые нельзя будет избираться. Соответствующий законопроект будет принят в этот четверг, 29 октября, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Как пояснил спикер парламента Контстантин Толкачев, сейчас избраться депутатом из-за криминального прошлого не могут только те, кто был осужден за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления.

– Мы намерены добавить в этот же перечень еще около пятидесяти статей Уголовного кодекса, которые формально считаются менее тяжкими, однако с моральной точки зрения их меньшая тяжесть весьма условна, – рассказал председатель Госсобрания.

В число преступлений, которые не позволят стать депутатом, вошли кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству, угрозы расправой, фальсификация избирательных документов.