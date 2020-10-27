Девушка наблюдалась в психлечебнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе через неделю после дня рождения с собой покончила 17-летняя девушка. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Тело подростка было обнаружено днем 23 октября у стен Республиканского клинического психотерапевтического центра. Погибшая с 6 числа проходила там лечение из-за проблем с психикой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли из палаты девушки четыре блокнота, тетрадку и сотовый телефон. Сейчас их изучают криминалисты.

В Следственном комитете полагают, что несовершеннолетнюю довели до самоубийства – было возбуждено соответствующее уголовное дело.