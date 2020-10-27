В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией

На прошлой неделе в Башкирии был зафиксирован всплеск ОРВИ и пневмонии

В Башкирии на прошлой неделе был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом на оперативном совещании в уфимской администрации сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Галина Пермина. Она отметила, что всплеск заболеваемости регистрируется «в основном» за счет взрослого населения.

По данным регионального Минздрава, за минувшую неделю было выявлено почти 1,5 тысячи случаев внебольничной пневмонии.

Галина Пермина также представила новые данные по коронавирусу в республике. За минувшие сутки подтвердилось 85 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 415 человек.