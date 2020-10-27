В Башкирии за пять месяцев число самозанятых увеличилось вдвое

Большая часть самозанятых в Башкирии - молодые люди от 20 до 35 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в период с мая по октябрь 2020 года число самозанятых увеличилось почти вдвое (на 90,5%) и сейчас составляет 26 тысяч человек. Об этом сообщил министр экономического развития республики Рустам Муратов.

– Больше всего плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано в Уфе – 8,6 тыс. человек. В Стерлитамаке числится 1,7 тыс. самозанятых. В пятерке муниципалитетов-лидеров также находятся Салават – 989 человек, Нефтекамск – 932 человека и Уфимский район – 771 человек», представит статистику чиновник.

Наименьшее число самозанятых зарегистрировались в Бурзянском (67), Ермекеевском (57) и Зилаирском (52) районах.

Напомним, по состоянию на 1 августа в Башкирии всего насчитывалось 20 тысяч самозанятых, причем большая их часть – это молодые люди от 20 до 35 лет.