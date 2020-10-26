Пропавшего мужчину из Башкирии нашли мертвым и без одежды

Мужчина убил приятеля, бросил его в поле и сжег одежду

Жителя башкирского города Стерлитамака, числившегося пропавшим без вести с 11 октября, нашли в поле с признаками насильственной смерти. Подозреваемый уже установлен – им оказался знакомый погибшего. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Труп 36-летнего мужчины был обнаружен 23 октября в поле у дороги рядом с селом Ромадановка Ишимбайского района. СК сразу же возбудил уголовное дело об убийстве.

– Мужчина недавно был заявлен его матерью, как без вести пропавший в городе Стерлитамаке […]. Потерпевший перестал выходить на связь после совместного употребления спиртных напитков с 30-летним ранее ему знакомым жителем Стерлибашевского района, – передали следователи.

Оперативники установили причастность знакомого мужчины к его смерти. На допросе подозреваемый во всем сознался и рассказал что произошло. 11 октября он с погибшим распивал алкоголь на берегу реки Ольховки. Во время посиделок между ними вспыхнула ссора на бытовой почве, переросшая в драку. В ходе конфликта подозреваемый задушил приятеля. После преступления он вывез на своей машине тело жертвы в Ишимбайский район и оставил его в поле. Перед этим мужчина сжег как свою одежду, так и одежду убитого.

– В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по изъятым предметам назначен комплекс судебных экспертиз, – заключили в СК.