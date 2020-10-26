«Я вас всех поменяю»: Радий Хабиров обрушился с критикой на министра транспорта Башкирии

Только за прошлую неделю в авариях погибли 14 человек

Радий Хабиров остался крайне недоволен ситуацией на дорогах, где происходят аварии и гибнут люди. Особенно его разочаровал доклад Минтранса на очередном оперативном совещании в правительстве республики.

- За прошедшую неделю произошло 80 ДТП, из которых 106 пострадали и 14 человек погибли. – отрапортовал глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев.

- Я, честно говоря, не очень понимаю, что происходит. Прошлый год мы очень хорошо отработали по теме ДТП, динамика была одна из лучших в Приволжском федеральном округе, а сейчас она становится все хуже и хуже. Это что у вас происходит, вы анализировали это вообще? – задался вопросом Радий Хабиров.

Алан Марзаев попытался оправдаться, что по предварительному анализу идет снижение общего числа ДТП – даже наездов на пешеходов по сравнению с прошлым годом стало меньше. А вот число тяжелых случаев, где пострадавшие умирают или получают тяжелые травмы, действительно, увеличилось.

Впрочем, и такой ответ главу Башкирии не устроил: он заявил, что ему «не нужен анализ, а нужны четкие действия, которые остановят гибель людей на дорогах».

- Я вашу работу, как министра, оцениваю как неудовлетворительную. А в конце года буду принимать решения, и я не шучу. Вы недорабатываете. Вы что думаете, я буду спокойно сидеть? Я лучше вас всех поменяю тогда! Выезжайте сами тогда, с палочками стойте там! Останавливайте эту беду, - весьма эмоционально выразился Радий Хабиров.