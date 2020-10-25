У одного из пяти уфимцев есть антитела к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У 20% жителей Уфы есть устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Неожиданной статистикой поделились аналитики проекта «Мониторинг.Инвитро». Эксперты этой медицинской компании проводят анализы на COVID-19 в разных городах и ведут учет полученных данных.

Так, с 18 мая в уфимских лабораториях было сделано порядка 7 тысяч анализов на антитела к коронавирусу. В 20% лаборанты устанавливали, что у пациента есть положительные результаты IgG, это значит, что у человека есть устойчивый иммунитет к коронавирусу и он, вероятнее всего, не так давно переболел COVID-19.

Также аналитики отметили, что у женщин «иммунитетные» антитела чаще встречается у женщин (58% против 42%).

Важно будет отметить, что данная информация была подготовлена на основе анализов только в одной клинике.