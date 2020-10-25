Уфимца и его друга семь часов пытали в салоне собственной машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое студентов из Уфы стали жертвами разбойников, которые пытали их в салоне отечественной легковушки.

Дикая история началась в спальном микрорайоне Сипайлово. По предварительной информации источника «КП-Уфа» вечером 21 октября двух 20-летних студентов похитили и увезли на другой конец города, где принялись избивать и пытать прямо в салоне автомобиля одной из жертв. Под угрозой пистолета парням пришлось отдать все ценное, что было при них – телефоны, деньги, автомобильную акустику и даже духи. Также у одного из похищенных отобрали 60 упаковок жевательного табака и кальян.

После того, как молодые люди обратились в полицию, на место происшествия немедленно выехали полицейские. Сейчас стражи порядка устанавливают причины, по которым нападавшие похитили своих жертв. Не исключено, одному из парней хотели отомстить за продажу жевательного табака.