Житель Башкирии потратил в App Store 757 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

28-летний житель Стерлитамака потратил в электронном магазине App Store 757 тысяч рублей и обратился в полицию.

По данным источника «КП-Уфа» курьезная история произошла еще весной 2020 года, однако к стражам порядка мужчина решил обратиться только сейчас. Он объяснил полицейским, что в период с 10 по 17 марта неизвестный произвел «несанкционированное списание» денежных средств в размере 757 тысяч рублей с его банковского счета. Примечательно, что в качестве получателя денег молодой человек указал сервис покупки электронного контента App Store. Из технической составляющей заявления молодого человека понятно, что огромную сумму он, по предварительной информации, действительно потратил в магазине Apple.

Остается неизвестным, каким образом ему удалось купить контент на такую огромную сумму и за такой короткий срок – обычно подобные сервисы не дают пользователю «с ходу» потратить столь внушительные деньги. Не исключено, что деньги гражданину «помогли» потерять жулики.

Во всяком случае, сейчас полицейским предстоит разобраться из-за чего вообще могла произойти подобная ситуация.