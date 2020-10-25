Количество выявленных за сутки в Башкирии пневмоний в два раза превышает случаи коронавируса

За сутки в Башкирии выявили 80 новых случаев коронавируса и 187 случаев внебольничной пневмонии.

По данным оперативного штаба, количество больных с официально выявленным диагнозом COVID-19 в Башкирии за сутки увеличилось на 80 человек и сейчас составляет 10251. В больницах лечение получают 187 человек, а на амбулаторном лечении 640. Семь пациентов в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки вылечились 50 пациентов.

Также в Башкирии зафиксирован рост пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки эту болезнь выявили у 187 человек. По выздоровлению выписали еще 145.

Также в Башкирии зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса. 50 жертвой COVID-19 стала 50-летняя уфимка с ожирением и атеросклерозом.