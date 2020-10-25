Садовод из Башкирии нашел у себя в огороде боевую гранату

50-летний житель Туймазинского района Башкирии обнаружил у себя в огороде боевую гранату без взрывчатого вещества.

Необычный случай произошел в одной из деревень в Туймазинском районе республики. Местный садовод позвонил в полицию и заявил, что вспахивал землю и нашел в огороде боевую гранату. На место немедленно выехали саперы.

Омоновцы оцепили территорию и начали изучать подозрительный предмет. Граната действительно оказалась боевой, но, к счастью, внутри не было взрывчатого вещества и запала. Корпус «лимонки» был сильно поврежден.

Местным властям и стражам порядка предстоит выяснить, откуда в огороде у селчанина появилась боевая граната, пускай и неопасная.