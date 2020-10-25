За сутки в Башкирии погибли два пешехода

За сутки в Башкирии из-за аварий погибли два пешехода.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что смертельные ДТП произошли в Белебее и в Кармаскалинском районе республики.

В первом случае в результате аварии погибла женщина, которая попала под колеса «Volkswagen» на улице Революционеров в Белебее. Несчастная скончалась в машине скорой помощи.

Во втором случае под колесами ВАЗ-2107 погибла 70-летняя женщина в Савалеево в Кармаскалинском районе республики. Вместо того, чтобы попытаться оказать помощь пенсионерке, водитель предпочел скрыться. Вскоре его задержали. По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем легковушки был пьян.

Всего за сутки автоинспекторы зарегистрировали восемь ДТП, в которых травмы получили девять человек и еще двое получили травмы. Сотрудники ГИБДД поймали 77 пьяных водителей и выявили 2300 нарушений правил дорожного движения.