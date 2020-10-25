Рабочий из Башкирии два месяца приставал к детям прямо на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летнего рабочего из Башкирии подозревают в сексуальном насилии над детьми сразу в двух поселках.

По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, извращенец действовал в двух густонаселенных селах, где проживают люди с высоким достатком. Дорожный рабочий одной из строительных контор неоднократно совершал над детьми то, что в практике сотрудников правоохранительных органов называют «насильственными действиями сексуального характера». По предварительной информации, за два месяца он совершил как минимум три преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних – жертвами стали девочки 12 и 8 лет. Известно, что непотребствами мужчина занимался прямо на людных улицах сел.

Накануне мужчину задержали стражи порядка. Рабочий решил сразу признаться стражам порядка в аморальных поступках.