Уфимка после разговора с незнакомцем лишилась 370 тысяч рублей

Поняв что произошло, женщина обратилась в полицию

Жительница Уфы лишилась 370 тысяч рублей после разговора с незнакомцем по телефону. Об очередном случае мошенничества сообщили в МВД Башкирии.

45-летняя женщина 22 октября написала заявление в полицию. Она сообщила, что накануне ей позвонил человек, представившийся сотрудником известного банка. Он сказал, что неизвестные пытаются списать все деньги с ее карты. Звонивший предложил горожанке довериться ему, и та пошла у него на поводу.

По просьбе мошенника она установила на телефон приложение, которое позволило ему следить за экраном удаленно. После этого злоумышленник велел женщине положить мобильный на стол экраном вниз и подождать некоторое время.

– Это было сделано для того, чтобы жертва не видела, как ее деньги перетекают на чужой счет, – пояснили в МВД. – Далее женщине сказали, что теперь ее финансы в «надежном месте» и никакой кибер-мошенник не сможет их заполучить. Когда обманутая обнаружила, что с ее счетов пропали все сбережения, она обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже и сейчас разыскивают подозреваемого.