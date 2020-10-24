Житель Башкирии на легковушке впотьмах насмерть сбил велосипедиста

фото: ГИБДД РБ

В Татышлинском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста. Инцидент произошел минувшим вечером, 23 октября, на 44 километре трассы Янаул-Верхие Татышлы. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Судя по оперативным кадрам с места аварии, все случилось на неосвещенном участке дороги. На 59-летнего мужчину на велосипеде совершил наезд 38-летний местный житель. Он сидел за рулем вазовской «десятки». От полученных травм пострадавший скончался до приезда бригады медиков.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – передали в Госавтоинспекции.