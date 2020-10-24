Хабиров пообещал построить антиковидную «инфекционку» в Стерлитамаке раньше срока

фото: vk.com // Радий Хабиров

Новый инфекционный центр для больных коронавирусом в Стерлитамаке будет построен за 50 дней – его сдадут не к 15 декабря, как планировалось изначально, а к 1 декабря. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

–…здесь вопрос не в рекордах строительства, а в том, что ситуация с ковидом становится только сложнее и нам нужно лечить и спасать людей. А для этого нужны койки. Но не пустые койки, а с оборудованием, кислородом, тяжёлой техникой и обученным персоналом. Все это будет здесь [в инфекционном центре]», – написал руководитель региона.

Он добавил, что когда «эпоха ковида» закончится, медучреждение в Стерлитамаке будет «самой современной, полноценной многопрофильной больницей».

Напомним, о решении главы Башкирии строить еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом стало известно в начале октября. Больницу создадут по примеру проекта «инфекционки» под Уфой, этот центр тоже был построен в рекордные сроки - за 55 дней.