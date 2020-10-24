В Уфе без вести пропала молодая мать Евгения Матвеева

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В Уфе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили без вести пропавшей 27-летнюю Евгению Матвееву. 22 октября девушка вышла из дома, после чего перестала выходить на связь с друзьями и родственниками.

Как уточняет агентство «Башинформ» со ссылкой на двоюродную сестру пропавшей, дома Евгению ждет маленький сын. Раньше она уже уходила из дома на долгое время, но при этом поддерживала связь со своей матерью.

Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, черные волосы, голубые глаза. В день пропажи была одета в красное пальто и черные полусапожки.

Всех, кто знает о местоположении Евгении Матвеевой, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.