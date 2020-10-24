Один человек погиб и трое госпитализированы после ДТП в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Один человек погиб и трое госпитализированы после ДТП на трассе в Белебеевском районе Башкирии. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария со смертельным исходом произошла днем 23 октября на 21 километре автодороги Белебей-Аксеново. Столкнулись вазовская «шестерка» и микроавтобус Peugeot Boxer. После жесткого удара отечественную легковушку буквально разворотило, а иномарка перевернулась на крышу.

фото: ГИБДД РБ

За рулем «шестерки» сидел 47-летний уфимец – он скончался на месте происшествия. Его пассажиры 30, 22 и 18 лет были доставлены в больницу. Сейчас дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах инцидента.