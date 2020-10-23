В Учалах избрали нового мэра

фото: администрация Учалинского района

Мэром башкирского города Учалы стал директор фирмы «Башстройком» и депутат районного совета Ильмир Газизов. 22 октября на открытом голосовании депутаты горсовета избрали его большинством голосов. На руководящую должность претендовали еще два чиновника – глава администрации Уразовского сельсовета Жалил Султанов и начальник отдела ЖКХ районной администрации Рустам Сулейманов.

Предшественник Газизова – 48-летний Ильяс Кильмухаметов – продержался на руководящей должности восемь лет. В этом году у него истек контракт.

Ильмиру Газизову 35 лет. Учалы – его родной город. Имеет высшее образование. Окончил Южно-Уральский Государственный университет, факультет «Экономики и управления» (2008). Карьеру начал в отделе труда и заработной платы Учалинского подземного рудника («Учалинский ГОК»). Затем перешел работать экономистом по планированию управления социальных проектов предприятия. В 2012 году возглавил районный филиал «Мособлбанка», после чего занял ту же должность в «ИнвестКапиталБанке».