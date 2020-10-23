Хабиров хочет удвоить число отремонтированных и построенных мостов

фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в следующем году хочет удвоить показатели ремонта и строительства мостов. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

По словам руководителя региона, в Башкирии с мостами «непростая ситуация». Большинство переправ старые – их построили 20-30 лет назад.

– Мы проводим ревизию каждого моста, составляем так называемые дорожные карты и постепенно их ремонтируем. Уделяем внимание не только мостам с суперинтенсивной нагрузкой, на региональных и федеральных трассах, но и муниципальным мостам тоже, – поделился Хабиров.

В 2020 году в городах и селах Башкирии ремонтируется 12 мостов, а также строится шесть новых. Глава республики отметил, что «в зависимости от состояния нашей экономики» власти «постараются удвоить эти показатели».