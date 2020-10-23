Башкирия будет выпускать холодный пластик для дорожной разметки

В Башкирии будут производить дорожную разметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стерлитамакском районе Башкирии построят завод по производству красок и холодного пластика для дорожной разметки. Об этом стало известно на заседании «Инвестчаса», которое провел глава Башкирии.

Проект представил гендиректор оренбургской компании «Вектор» Александр Петайкин. Фирма выступает инвестором и намерена вложить в производство полмиллиарда рублей. В качестве сырья планируется использовать продукцию башкирских нефтехимических заводов.

– Компания уже начала переговоры на поставку технологического оборудования и исследования инновационных составов разметки, – сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Поскольку проект будет реализован на территории Особой экономической зоны, власти Башкирии пообещали ему предоставить налоговые льготы и провести инженерную инфраструктуру.