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Уфимский врач-рентгенолог рассказал, когда действительно нужно проходить КТ легких

Если бежать на КТ в первые сутки, то обследование ничего не покажет
Яна БАЗЕКИНА
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Диагноз коронавирус по КТ никогда не ставится, только по результатам анализов

Диагноз коронавирус по КТ никогда не ставится, только по результатам анализов

Фото: Яна БАЗЕКИНА

В Башкирии ситуация с коронавирусом становится все более напряженной, и жители республики штурмуют кабинеты компьютерной томографии – чтобы «просто провериться», «на всякий случай». Вот только врачи уверяют: КТ легких далеко не всегда необходимо, иногда вполне достаточно лабораторных исследований. Врач-рентгенолог с 23-летним стажем, заведующая отделением лучевой диагностики Гульнара Садыкова в беседе с «Комсомолкой» рассказала, когда действительно нужно проходить компьютерную томографию легких.

- Мы рекомендуем проходить КТ легких, только если у вас появились признаки ОРВИ и только после консультации с лечащим врачом. Нужно помнить, что компьютерную томографию не надо делать в первые сутки после появления температуры, поскольку обследование, вероятно, ничего не покажет. Наиболее информативна КТ легких будет на 5-8 сутки после появления первых симптомов, если не сбивается высокая температура, появились одышка, кашель, снижена сатурация (уровень кислорода) в крови – то есть проявляется клиника поражения легких, - объясняет врач-рентгенолог Гульнара Садыкова.

А вот проходить исследование чаще – просто небезопасно, поскольку у КТ высокая лучевая нагрузка, есть противопоказания, да и просто стоя в очереди проще подхватить какой-то вирус. И главное, коронавирус на КТ легких никто вам не определит. Такой диагноз ставится только на основании лабораторных исследований (мазка из носоглотки).

Полную версию откровенного разговора с врачом-рентгенологом читайте на сайте «КП-Уфа».