Власти Башкирии собираются поднять среднюю зарплату в регионе до 50 тысяч рублей

Власти РБ утвердили программу по борьбе с бедностью

Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 2024 года. Ее подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Одним из пунктов в «плане мероприятий» программы по борьбе с бедностью значится амбициозная задача – повышение роста средней номинальной зарплаты по республике до 50 тысяч рублей (сейчас она составляет 38,5 тысяч рублей). Власти также намерены создавать новые рабочие места, поддерживать бизнес, развивать фермерство, оказывать адресную помощь.

Согласно данным из программы, в 2018 году в Башкирии проживало порядка 490 тысяч жителей, у которых доход был ниже прожиточного минимума.