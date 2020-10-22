«Вы вообще, что ли, разучились работать?»: премьер Башкирии Назаров на камеру отчитал чиновника

фото: фейсбук Назарова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время дистанционного совещания на камеру отчитал начальника Управления капитального строительства [УКС] Артура Насырова и руководство генподрядной организации. Видеозапись «разноса» он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Причиной серьезной критики со стороны Назарова стало затянувшееся строительство школы в селе Старый Сибай Баймакского района. Премьер признался, что «даже не помнит, когда в последний раз так зол был». По его словам, «пару недель назад» он поручил подрядчику, который занимается возведением школы, «ускориться и увеличить число людей на объекте». В итоге никаких изменений на стройке не произошло.

– Что за отношение к делу? Вы вообще, что ли, разучились работать? Что происходит? У вас какой-то сложный объект? В чем проблема? – обратился Назаров к начальнику УКС во время совещания. – Вы что тут начинаете на моем совещании воспитывать подрядчика? А не поехали бы туда и не занялись бы этой работой на месте? По генподрядчику – я в прошлый раз предупредил: будете так работать – ни на одном объекте в Башкортостане работать не будете.

Премьер добавил, что «если до нового года объект не взлетит», то на генподрядчике надо «ставить крест».