Минздрав назвал города и районы Башкирии с наибольшим число заболевших коронавирусом

Минздрав обновил антирейтинг городов и районов по числу зараженных COVID-19

Минздрав Башкирии обновил статистику по городам и районам республики с наибольшим числом заболевших коронавирусом с начала пандемии. Данные актуальны на 21 октября 2020 года.

В лидерах антирейтинга Уфы (4144 инфицированных), Нефтекамск (515) и Туймазинский район (513). Большое число заразившихся COVID-19 также наблюдается в Стерлитамаке, (420), Белебеевском район (410), Салавате (373), Уфимском районе, (254) Кумертау (205) и Ишимбайском районе (201).

Наименьшее число подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Дуванском (10), Белокатайском (9), Кигинском (6), Зилаирском районах (3), а также в Межгорье (3).

Напомним, за все время в Башкирии COVID-19 диагностировали у 9946 жителей, 8895 было выписано по выздоровлению и 48 умерло. Сейчас в больницах лежат 155 человек, семеро из них в тяжелом состоянии и двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.