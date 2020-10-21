Умер экс-глава одного из районов Башкирии

фото: ЦИК РБ

21 октября в возрасте 63 лет умер бывший глава Кугарчинского района Башкирии Рамиль Мазитов. Сообщение об этом появилось на сайте Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, в которым Мазитов был директором с марта 2019 года. Как передает издание «Кугарчинские вести», он скончался после тяжелой болезни.

Рамиль Мазитов родился 13 апреля 1957 года в деревне Верхнее Сазово Кугарчинского района. Более 22 лет работал в системе образования – учителем физкультуры в родной деревне, завучем Новониколаевской восьмилетней школы, директором Волостновской школы, начальником отдела образования Кугарчинского района.

Район Мазитов возглавил в 2003 году. На этом посту он проработал пять лет. В июне 2008 года стал председателем Центризбиркома Башкирии. С 2010 по 2018 годы был ректором Института развития образования республики. Затем занял должность руководителя Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства.

– Коллектив колледжа выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной директора колледжа Рамиля Гиниятовича Мазитова, – говорится в некрологе на сайте учебного заведения.