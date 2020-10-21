Главного врача башкирской больницы оштрафовали за очаг коронавируса

фото: Ишимбайская ЦРБ

Главного врача Ишимбайской ЦРБ оштрафовали за вспышку коронавируса. Медика признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

Нарушения в медучреждения обнаружили сотрудники Роспотребнадзора. Они проводили расследование после того как у одного из медиков обнаружили COVID-19. Впоследствии оказалось, что носителями вируса в больнице являются еще 12 человек.

В материале суда сказано, что экстренные извещения на некоторых инфицированных и тех, кто находится под подозрением, администрация лечебной организации подавала с нарушением установленного срока. С опозданием проводился отбор биологического материала у потенциально зараженных. Кроме того, руководители больницы вовремя не проинформировали Роспотребнадзор о четверых умерших пациентах. Администрацию медучреждения также обвинили в том, что там не был прекращен поток пациентов – они посещали те же отделения, где был обнаружен ковид, и обследовались вместе с другими больными. И последнее – тесты на коронавирус при выписке сдали всего 20 пациентов из 142.

Согласно протоколу Роспотребнадзора, вероятным источником коронавируса стали больные, часть которых была выписана из РКБ имени Куватова и помещена в Ишимбайскую ЦРБ. Ее главврач частично признал вину и попросил назначить минимальное наказание. Медику назначили штраф в размере 50 тысяч рублей (максимальный – 150 тысяч рублей).