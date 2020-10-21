Таксист из Уфы в Москве изнасиловал пассажирку в своей машине

СК возбудил на подозреваемого уголовное дело по трем статьям

Работающий в московской службе такси уфимец изнасиловал свою пассажирку. Инцидент произошел 18 октября 2020 года на территории Юго-Западного административного округа, сообщил Следственный комитет.

После изнасилования мужчина похитил личные вещи клиентки и ее паспорт. Сотрудники уголовного розыска практически сразу нашли и задержали 35-летнего подозреваемого. По данным правоохранительного ведомства, ранее мужчина уже был судим. В его автомобили следователи обнаружили вещи потерпевшей.

СК возбудил уголовное дело по статьям «изнасилование», «грабеж с применением насилия» и «похищение паспорта». Подозреваемого было решено оставить под стражей.