Уфимский медик заметил, что из-за эпидобстановки люди стали реже отравляться

Павел Бочкарев рассказал, что эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе Уфе, научила людей мыть и дезинфицировать руки.

21 октября «КП-Уфа» несколько часов провела с фельдшером скорой помощи. Павел Бочкарев рассказал, что эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе Уфе, научила людей мыть и дезинфицировать руки. Медик заметил это в тот момент, когда люди стали реже отравляться. В скорой помощи он уже с 2014 года – а значит, ему есть, с чем сравнить.

- Как помню, раньше из 20-ти вызовов хотя бы 2-3 были с кишечными отравлениями, диареей, а сейчас – ни одного. Что это значит? А то, что люди научились мыть руки и дезинфицировать их. Я даже у коллег спрашиваю – были у тебя такие пациенты, а они – нет, тоже тихо, - рассказал фельдшер.

Отметим, что полный текст с поездки с медиков появится на сайте «КП» завтра. Покажем, как работает скорая помощь, какой график у медиков и удается ли им отдыхать в такое сложное время.