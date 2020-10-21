Фельдшер из Уфы раcсказал, почему пациентам приходится так долго ждать скорую помощь

Фельдшер из Уфы раскрыл правду о том, почему пациентам приходится так долго ждать скорую помощь Фото: Рустем АХУНОВ

21 октября «Комсомолка» провела утро с фельдшером скорой помощи. Молодой медик Павел Бочкарев рассказал «КП – Уфа», почему вокруг скорой помощи так много жалоб, и почему она так долго едет на вызов. Дело в том, что телефон в диспетчерской разрывается в тот момент, когда «неотложка» заканчивает свою работу, а это - в 18:00. С этого момента медики начинают работать без передышки – спешат с вызова на вызов.

- Скорая оказывает экстренную помощь и неотложную. Разница в них в том, что экстренная – это та, которую нужно оказать в течение 20 минут, то есть оперативно собираемся и выезжаем, в основном пациенты в этой категории – дети до трех лет, трагические случаи вроде падения с высоты, пострадавшие в авариях. Неотложная – те пациенты, которые могут дождаться врача в порядке очереди, в основном это взрослые с температурой, давлением плюс респираторные заболевания. Вызовов куча, много среди них экстренных, чисто физически не успеваем. Мы бы рады помочь всем в кратчайшие сроки, но это невозможно физически, мы не стоим и курим, не спим, чай не пьем, мы постоянно на вызовах, - сказал Павел Бочкарев.

Полный материал выйдет на сайте «КП» уже завтра.