«Она сбрасывает халат, остается в трусиках»: нигериец рассказал подробности изнасилования уфимки

фото: Предоставлено героем публикации "КП-Самара"

25-летний гражданин Нигерии Айо Осиа, которого уфимский суд признал виновным в изнасиловании проститутки, рассказал подробности злополучной ночи. По словам молодого человека, жрица любви украла у него 500 долларов, а во время следующей встречи он переспал с ней, а затем забрал у нее планшет и телефоны до возвращения «долга».

Впервые Айо встретился с Марией Л. [так зовут проститутку] в 2017 году на вечеринке африканских студентов.

– Она у меня украла 500 долларов, для меня это приличные деньги были, - цитируют парня наши коллеги из «КП-Самара». – Я ей звонил, но номер был недоступен. Я, конечно, расстроился, но вскоре вроде забыл про эту историю.

Ситуацию Айо вспомнил 31 декабря 2018 года – в тот день он увидел в интернете страницу Марии с новыми номерами телефона. Они созвонились, и студент приехал к женщине.

– Первый вопрос, который я задал, ей был: «Почему вы украли мои деньги? Где мои 500 долларов?», - вспоминает нигериец. – Она говорит: «У меня 500 долларов нет, но я могу с тобой рассчитаться». Я ей отвечаю: «Ты не мой тип». Тут она сбрасывает халат, остается в трусиках, лезет руками мне в штаны, трется о меня грудью, тащит меня в комнату. Я потерял голову, очнулся уже в кровати с ней. Стою и думаю: «Что я делаю?». Даже куртку не снял.

Впрочем, студент лукавит, говоря о том, что потерял голову. Во время процесса вполне себе трезво достал телефон и начал снимать происходящее на камеру. На записи, которая впоследствии была представлена суду, слышно, что Мария признается в своей профессии.

– Когда все закончилось, я снова вернулся к 500 долларам. Она мне говорит: «Ну у нас же был секс». Я парировал: «Очевидно же, твои услуги не так дорого стоят», - говорит Айо Осиа. – Я забрал ее дешевые планшет и телефоны, пообещал: отдашь деньги – верну. Сказал позвонить, как будет готова вернуть мои деньги, и оставил ей для связи один телефон и мой номер.

Мария, правда, звонить ему не собиралась. Вместо этого она сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали и ограбили. Студента задержали и отправили в следственный изолятор, где он провел приличный срок.

Суд состоялся в марте 2020 года. Айо приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии поселения, однако отпустили из-за зала суда. Ему зачли время, проведенное в СИЗО. Казалось бы, на этом история могла завершиться, но Мария сочла приговор мягким и подала апелляцию. В вышестоящей инстанции у женщины ничего не вышло, и теперь судьбу Айо будет решать кассационный суд Самары.

Сам осужденный, но освобожденный парень сейчас живет в Казани и ждет решения суда, чтобы вернуться на родину. Вместе с девушкой. Ее по иронии судьбы тоже зовут Мария.