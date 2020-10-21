В Башкирии машина медслужбы сбила 10-летнего велосипедиста

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В башкирском городе Стерлитамаке УАЗ медслужбы сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел днем 20 октября на улице Строителей. За рулем спецмашины находился 65-летний местный житель. Он совершил наезд на четвероклассника, когда тот проезжал дорогу по «зебре». По словам шофера, школьник буквально «отлетел» после столкновения с автомобилем. В результате ДТП он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять аварий, в которых пострадали 10 человек.