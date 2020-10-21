В Башкирии с экс-полицейского и его жены взыскали более 2,4 млн рублей

С иском о взыскании имущества бывшего полицейского обратилась прокуратура

Верховный суд Башкирии взыскал с бывшего оперуполномоченного уголовного розыска в городе Октябрьском и его жены более 2,4 млн рублей. Соответствующий иск подала местная прокуратура.

В надзорном ведомстве пояснили, что расходы полицейского не соответствовали его доходам. За 2018 год он купил квартиру и жилой дом с землей на общую сумму свыше 5,5 млн рублей, хотя совокупный доход членов его семьи за последние три года не превысил даже миллиона рублей.

2,4 млн рублей были взысканы судом «в счет стоимости части объектов недвижимости, законность приобретения которых не доказана». На имущество экс-полицейского был наложен арест. Из органов его уволили еще до разбирательства – в связи с утратой доверия.