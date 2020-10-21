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Происшествия

Житель Башкирии угнал и разбил машину своей любовницы, потому что она запрещала ему садиться за руль

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские вышли на подозреваемого по наводке потерпевшей

Полицейские вышли на подозреваемого по наводке потерпевшей

В Белебеевском районе Башкирии местный житель угнал и разбил машину своей любовницы, потому что она запрещала ему садиться за руль. Об этом сообщили в МВД республики.

Впечатанная в столб вазовская «десятка» была обнаружена инспекторами ГИБДД 19 октября. На месте происшествия водителя не было. Полицейские выяснили, что легковушкой владеет 38-летняя женщина из города Белебея. Узнав о случившемся, она заявила об угоне и подсказала стражам порядка, что причастным к угону может быть ее 41-летний сожитель. Сотрудники доставили его в отдел полиции, где мужчина дал признательные показания и рассказал, что спровоцировало его на необдуманный поступок.

– Подруга запрещала сожителю управлять ее машиной. У автоледи на это было две причины. Первая – это то, что ее мужчина любит выпить, а вторая – он был лишен водительских прав. Все эти запреты привели к тому, что «горе-водитель» обиделся на свою законопослушную девушку, сел за руль ее автомобиля и въехал на нем в столб неподалёку от Белебея, – рассказали в МВД Башкирии.

По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили домой под подписку о невыезде. Ждала ли его там потерпевшая, неизвестно.

Криминал