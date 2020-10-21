Общее число заразившихся коронавирусом в Башкирии приблизилось к 10 тысячам

Коронавирус за сутки подтвердился у 69 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии приближается к 10 тысячам – по состоянию на утро 21 октября подтверждено 9946 случаев (+69 за сутки). Если динамика суточного прироста сохранится, то десятитысячная отметка будет достигнута уже к завтрашнему дню.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии, за минувшие 24 часа по выздоровлению были выписаны 140 жителей региона, всего – 8895. На лечении все еще остаются 1003 человека, 155 из них лежат в больницах, а 848 переносят инфекцию дома – у них она протекает в легкой форме. Новых летальных случаев не зарегистрировано. О последней смерти – 48-й по счету – стало известно накануне, 20 октября.