В Уфе под мостом обнаружили юношу с множеством травм

На момент госпитализации пострадавший находился в травматическом шоке

Под мостом в Советском районе Уфы был обнаружен 17-летний парень с множеством травм. Искалеченного школьника заметили прохожие вечером 16 октября. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», медики диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, повреждения внутренних органов, а также травматический шок. Подростка доставили в детскую больницу, где по сей день врачи пытаются привести его в порядок.

Известно, что юноша учится в 11 классе одной из школ в центре города, и совсем скоро ему исполнится 18 лет. При каких именно обстоятельствах он получил столь серьезные травмы, собеседник не уточнил.