В Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника

Девушка сказала, что схватилась за нож, чтобы защититься от побоев

В Дуванском районе Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все случилось под утро 16 октября. В районную больницу из квартиры в селе Дуван был доставлен 32-летний мужчина. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Полицейские выяснили, что пострадавшего после совместного распития спиртного ранила его подруга. Девушка рассказала правоохранителям, что таким образом защищалась от побоев. Ее доставили в следственный комитет, где она дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.