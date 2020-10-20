В Уфе накануне своего дня рождения умерла певица Бибисара Азаматова

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В Уфе 20 октября, накануне своего 71-летия, умерла эстрадная певица Бибисара Азаматова. Артистка проходила лечение в ковид-госпитале, сообщил со ссылкой на ее коллег «Башинформ».

Бибисара Азаматова родилась 21 октября 1949 года в Баймакском районе Башкирии. Свою карьеру будущая артистка начала далеко от сцены – она устроилась секретарем районного пивзавода, а затем стала там директором, также руководила рестораном. Имела звание заслуженного работника пищевой продукции Башкирии. Кроме того, Азаматова был заместителем директора в Республиканском центре народного творчества и заведующей библиотекой хореографического колледжа.

С первым сольным концертом Бибисара Азаматова выступила в 2006 году. Она выпустила шесть альбомов, последний вышел в этом году – в нем было 73 песни.