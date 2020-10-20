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Общество

Власти Башкирии утвердили пятилетнюю госпрограмму по соцзащите населения на 156,5 млрд рублей

В приоритете у регионального правительства «укрепление семейных ценностей»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти рассчитывают за счет госпрограммы увеличить рождаемость

Власти рассчитывают за счет госпрограммы увеличить рождаемость

Государственная программа «Социальная защита населения Республики Башкортостан» на 2021-2026 годы была утверждена на президиуме местного правительства 20 октября. Объем ее финансирования составляет 156,5 млрд рублей: 96,5 млрд выделит республиканский бюджет, а 55,3 – федеральный.

Как пояснил замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников, новая госпрограмма включает в себя проекты по финансовой поддержке семей при рождении детей и системной помощи гражданам старшего поколения.

– Главным в области семейной политики, социальной поддержки и социального обслуживания населения мы считаем укрепление семейных ценностей и повышение социальной защищенности населения, – добавил Мельников. – Рассчитываем на увеличение рождаемости, прежде всего, доли третьих и последующих детей.

В правительстве Башкирии сообщили, что на данный момент 176 тысяч семей с детьми получают порядка 30 видов пособий и других мер социальной поддержки.