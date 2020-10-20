«Картина страшная, аж мурашки пробиваются»: в Уфе засняли на видео очередь за телами из морга

Мужчина заснял, как на Цветочной, 2 возле здания морга скопилось кучу автомобилей ритуальных услуг, ждущих тела на выдачу.

В столице Башкирии время от времени в соцсетях появляется информация, что возле морга люди выстраиваются в огромные очереди. На этот раз в распоряжении «КП – Уфа» появилось видео, снятое таксистом. Мужчина заснял, как на Цветочной, 2 возле здания морга скопилось кучу автомобилей ритуальных услуг, ждущих тела на выдачу.

- За шесть лет, сколько я таксую, ни разу в морге столько ГАЗелей не стояло. Это обалдеть. Вот, что значит коронавирус. Вот, центральный вход в морг. Ужас, что творится, - говорит на записи мужчина. - Картина страшная, аж мурашки пробиваются, когда подъехал сюда.