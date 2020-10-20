В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 48 человек

Еще один человек умер от COVID-19 в Башкирии

В Башкирии еще один человек скончался от коронавирусной инфекции. О 48-й жертве COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова во время еженедельного брифинга 20 октября.

– Сегодня зарегистрирован один случай смерти от ковид, за прошедшую неделю – два случая, – сказала чиновница.

По обновленным данным регионального Минздрава, с начала пандемии в Башкирии было зафиксировано 9877 случаев коронавируса, 8755 человек выздоровело, а 1075 проходят лечения прямо сейчас. Семеро ковид-положительных пациентов находятся в тяжелом состоянии и только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.