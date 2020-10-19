В Башкирии экс-начальник районного отдела ГИБДД отделался полумиллионным штрафом за взятки

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Иглинском районе Башкирии суд признал виновным бывшего начальника районного отдела ГИБДД в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, 41-летний мужчина в августе и сентябре прошлого года получил от местного предпринимателя в общей сложности 22 тысячи рублей. В ходе следствия было доказано, что эти деньги бывший дорожный полицейский получал за то, что его подчиненные отгоняли арестованные машины на стоянку, которая принадлежит бизнесмену.

Факты получения взятки были выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии. В результате служебной проверки теперь уже экс-начальник районного отдела ГИБДД был уволен «по отрицательным основаниям».

В суде бывший сотрудник Госавтоинспекции признал свою вину. В итоге, его приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, и запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.