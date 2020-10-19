«Прощупывали дно руками»: следователь о том, как искали погибшего мальчика из Башкирии

Все началось с того, что 22 апреля мальчик вышел от дедушки и пошел домой, но до места не дошел.

Накануне «КП-Уфа» пообщалась с заместителем руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степаном Кривцовым, который рассказал о профессии, ее изъянах и интересных делах.

Капитан юстиции рассказал, как в апреле-мае 2020 года в селе Нижний Ташбукан пропал 9-летний ребенок и его искали 17 суток. Работа не останавливалась от слова совсем – искали днем, и ночью.

Все началось с того, что 22 апреля мальчик вышел от дедушки и пошел домой, но до места не дошел. Искать его вышли местные, волонтеры и правоохранители. Криминалист рассказал, что в пропаже мальчика рассматривались несколько версий: начиная от преступления, заканчивая несчастным случаем. Рассматривалась и версия, что его могли похитить, потому что деревня проездная.

- Когда прошло достаточное время, все понимали, что живым ребенка не найти, но все равно продолжали искать. Когда обошли вдоль и поперек все, и не было следов, мы поняли, что он стал либо жертвой преступления, либо произошел несчастный случай. Но к тому моменту криминальную версию мы уже отмели, потому что была доказана непричастность и родственников, и других подозреваемых. Они даже проходили полиграф. Начали искать в реке. Трудность была в том, что река горная, с многочисленными изгибами и воронками, и течение сильное было. Водолазам тоже было тяжело работать, можно было самим утонуть, воронки сильно засасывали, во время этих поисков они рисковали своей жизнью, - говорит Степан Кривцов.

Тогда замруководителя принял решение осушить реку: построили дамбу и вода начала оседать. Времени было мало, потому что, если дамбу передержали бы, она затопила бы соседнюю деревню.

- В день постройки дамбы на поиски вышли сотни людей и расставились по местам на протяжении двух километров, мы засыпали дамбу, начала вода оседать. Уровень реки снизили так, что люди смогли ходить по дну и прощупывали его руками. Только это позволило найти мальчика, потому что он утонул и залетел под корень дерева. В конце расследования пришли к выводу, что, если не проделали бы эту операцию, никогда бы его не нашли, - подытожил Кривцов.