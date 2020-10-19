В Башкирии водитель вылетел в кювет и насмерть разбился

Удар был такой силы, что автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вечером 18 октября в Белебее на улице Красноармейской произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 41-летний местный житель за рулем «Chevrolet Lanos» вылетел в кювет и наехал на бетонный заезд в гараж. Удар был такой силы, что автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло пять автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2200 нарушении ПДД, задержали 59 нетрезвых водителеи .