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Происшествия

В Башкирии водитель вылетел в кювет и насмерть разбился

ДТП произошло в Белебее
Эльвина АПАРИНА
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Удар был такой силы, что автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Удар был такой силы, что автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вечером 18 октября в Белебее на улице Красноармейской произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 41-летний местный житель за рулем «Chevrolet Lanos» вылетел в кювет и наехал на бетонный заезд в гараж. Удар был такой силы, что автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло пять автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2200 нарушении ПДД, задержали 59 нетрезвых водителеи .

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