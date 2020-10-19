Правительство Башкирии переходит на совещания в онлайн формате

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 19 октября, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава республики Радий Хабиров заявил, что чиновники вновь переходят на «удаленку». По словам руководителя региона, коронавирус подтвердился, в том числе, у нескольких заместителей вице-премьеров.

- Мы снова уходим с вами, образно говоря, в подполье. В таком режиме мы сегодня видим друг друга на неопределенное время, в последний раз. ВКС (оперативное совещание – Ред.) республиканские будем проводить в онлайне. Очень много здесь народа собирается (в Белом доме), а я, повторюсь, скоро мне работать не с кем будет. У нас несколько зампремьеров болеют, министры. Все живые люди, - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что правом проводить совещания в живую обладают только сам Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.