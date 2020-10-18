Синоптики прогнозируют снег в предстоящую неделю в Уфе

Осадки повторятся в четверг и субботу – синоптики снова прогнозируют снег.

Конец октября уже не будет радовать уфимцев сухой и солнечной погодой. Уже в предстоящую неделю в Уфе ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в начале недели местами пройдут дожди, температура воздуха составит примерно +10 градусов. В среду выпадет первый снег, на улице похолодает до +5, ночью до 0. Осадки повторятся в четверг и субботу – синоптики снова прогнозируют снег. В воскресенье же ожидается сильный ливень, температура воздуха составит +4 градуса днем и +1 ночью.