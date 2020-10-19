В центре Уфы 16-летняя школьница выпала из окна в гостях у подруги

К счастью, девочка выжила, но получила травмы – закрытая черепно-мозговая травма, перелом плеча.

Рано утром 14 октября в Республиканскую детскую больницу была доставлена 16-летняя девочка с травмами, характерными при падении с высоты. Как пояснил собственный источник, в ту ночь несовершеннолетняя находилась в гостях у подруги в одном из домов по улице Революционной. Изрядно выпив, студентка одного из колледжей города свалилась с окна. К счастью, девочка выжила, но получила травмы – закрытая черепно-мозговая травма, перелом плеча.

Сама девушка проживает в Черниковке. В данный момент о ее состоянии неизвестно.