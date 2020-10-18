Житель Башкирии надругался над 14-летней племянницей возлюбленной

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, с места происшествия правоохранители изъяли телефон и одежду пострадавшей.

В Сибае задержали 37-летнего местного жителя за развратные действия сексуального характера. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 12 октября в отдел полиции обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила, что ее сожитель надругался над 14-летней племянницей, проживавшей вместе с ними.

Известно, что преступление мужчина совершил, находясь в гостях у сестры гражданской супруги.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, с места происшествия правоохранители изъяли телефон и одежду пострадавшей.