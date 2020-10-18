«На душе не очень спокойно»: Радий Хабиров поделился переживаниями

Хабиров со спины сфотографировал свою супругу Каринэ Хабирову и сына Фарита.

В воскресный вечер Радий Хабиров на своей странице во «Вконтакте» поделился личными переживаниями.

- На душе не очень спокойно, все непросто. Но прорвемся. И семьи наши сбережем. Всем хорошего воскресенья, - написал Хабиров.

В конце подписи он добавил хештег #лучшедома – глава республики таким образом призвал подписчиков оставаться дома в столь нелегкое из-за ковида время.

Эту трогательную запись он сопроводил семейной фотографией – Хабиров со спины сфотографировал свою супругу Каринэ Хабирову и сына Фарита.

В комментариях подбодрили Хабирова и поддержали - жители Башкирии попросили его немного потерпеть, скоро все закончится.