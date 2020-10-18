Молодая мама и двое ее парней: 17-летняя уфимка снялась в шоу «Беременна в 16»

17 октября на телеканале «Ю» в эфире шоу «Беременна в 16» снялась 17-летняя уфимка. Девушка родила ребенка в 16, сейчас ее сыну три месяца.

Отец ребенка, со слов несовершеннолетней, 15-летний школьник. Тот сразу обозначил – ребенок ему не нужен, и отношения у молодых не сложились. Тогда молодая мать познакомилась с 22-летним Женей, он был не против стать отцом для малыша. У главной героини и Жени завязались отношения, но героиня не могла забыть прошлого кавалера и продолжала с ним общаться. Позже к Жене начались претензии – девушка обвинила его в том, что он проводит с ней мало времени и у него мало денег. Женя ушел, та стала встречаться с прошлым избранником, но семьи не получилось, и она снова вернулась к Жене.

Мама Евгения была недовольна будущей невесткой и высказала ей, что ей не нравится, что молодая уфимка неуважительно отнеслась к ее сыну, рассказывала о неудачах в соцсетях.

В конечном итоге девушка осталась абсолютно одна, и заявила в конце шоу, что в подобной ситуации молодые матери могут рассчитывать только на себя.